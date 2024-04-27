Новый фигурант дела «Крокуса» Курбонов обеспечивал боевиков связью

Фигурант дела о теракте в «Крокусе» 20-летний гражданин Таджикистана Джумохон Курбонов обеспечивал боевиков средствами связи и деньгами для покупки оборудования. Об этом сообщили в Telegram-канале судов Москвы общей юрисдикции.

«По версии следствия, обвиняемому отводилась преступная роль... в том числе обеспечения участников организованной группы средствами телекоммуникационной связи», - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что столичный суд приговорил Курбонова к заключению под стражу сроком до 22 мая. Уточняется, что до этого обвиняемого задерживали за хулиганство.

Напомним, что 22 марта 2024 года вооруженные люди ворвались в «Крокус Сити Холл», где должен был пройти концерт группы «Пикник». Боевики открыли огонь по посетителям, а затем подожгли здание. Погибли около 145 человек, еще свыше 500 получили ранения различной степени тяжести.