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Патриарх Кирилл назвал «карательной мерой» Киева арест митрополита Арсения

Патриарх Кирилл направил обращение к поместным православным церквям и различным организациям относительно ареста наместника Святогорской лавры митрополита Арсения, назвав это «очередной карательной мерой» киевских властей.
Марина Крижановская 2024-04-28 04:36:04
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press

Арест наместника Святогорской лавры на Украине митрополита Арсения произошел по надуманным и искусственным причинам, являясь одной из карательных мер против канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

С таким заявлением к главам поместных православных церквей и представителям международных организаций обратился Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На официальном сайте РПЦ опубликованы выдержки из обращения патриарха Кирилла

«Многодневный арест митрополита Арсения по искусственным, надуманным основаниям является очередной из целого ряда других карательных мер, направленных против публичных спикеров Украинской православной церкви и ее информационных ресурсов», - заявил он.

Предстоятель РПЦ описал ситуацию, согласно которой стало известно, что митрополит Арсений накануне 23 сентября 2023 года сообщал верующим, что сотрудники СБУ (Службы безопасности Украины) около Святогорской лавры расставили блокпосты и начали проверку документов сотен богомольцев, желавших посетить крупнейший монастырь. При этом силовики и представители местных военизированных соединений собирали личные данные людей, адреса электронной почты, номера телефонов и фотографировали каждого из них, тем самым нарушая закон.

«В своем слове митрополит Арсений подчеркнул дискриминационный характер означенных проверок, указав, что массовые паломничества иных религиозных конфессий на Украине совершались без препятствий со стороны украинских спецслужб. Публичное упоминание о блокпостах не причинило ущерба вооруженным силам Украины и было вызвано объективной причиной - созданием препятствия верующим в посещении богослужений», - подчеркнул патриарх.

В середине апреля Папа Римский Франциск назвал недопустимыми религиозные гонения на Украине. Согласно послу России Ивану Солтановскому, в Ватикане преследование людей по религиозному признаку на Украине вызывает глубокую обеспокоенность понтифика.

Прежде руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин назвал Украинскую православную церковь последней независимой силой на Украине. 

В ноябре 2023 года сообщалось о проводимых СБУ обысках в Почаевской лавре УПЦ в Тернопольской области. Следствие сообщило, что, помимо прочего, в размещенной на сайте монастыря публикации священнослужители усомнились в возможности существования Украины в качестве суверенного государства отдельно от России.

#в стране и мире #патриарх Кирилл #РПЦ #УПЦ #СБУ #арест #Святогорская лавра #митрополит Арсений
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