Религиовед Лункин заявил, что УПЦ стала последней независимой силой на Украине

Ликвидация Украинской православной церкви, по словам эксперта, нарушает все международные нормы.

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Каноническая Украинская православная церковь является последней независимой силой в стране. Об этом в беседе с RT заявил руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин, комментируя закон о запрете УПЦ. По его словам, ликвидация религиозной организации нарушает все международные нормы.

«Это фактически ликвидация православия на Украине, и Рада таким образом узаконила раскол страны, раскол общества и фактически объявляет полстраны предателями», - отметил Лункин.

Ранее на Украине Верховная рада в первом чтении одобрила запрет канонической Украинской православной церкви. За законопроект проголосовали 267 депутатов.

Против инициативы выступили всего лишь 15 народных избранников.