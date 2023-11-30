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СБУ проводит обыски в Почаевской лавре УПЦ в Тернопольской области

Анна Назайкина
14:09 30.11.2023
Руководство монастыря подозревают в разжигании межнациональной вражды и ненависти.
СБУ проводит обыски в Почаевской лавре УПЦ в Тернопольской области
© Фото: SBUkr, Telegram
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СБУ проводит обыски в Свято-Успенской Почаевской лавре УПЦ в Тернопольской области Украины. Об этом говорится в Telegram-канале украинской спецслужбы.

Как утверждается, руководство монастыря подозревают в разжигании национальной вражды и ненависти. Было возбуждено уголовное дело.

«Представители Почаевской лавры обнародовали на сайте монастыря публикацию, в которой оскорбляли национальную честь и достоинство иудеев, а также разжигали религиозную рознь против представителей всех церквей, кроме УПЦ», - заявили в СБУ, передает радио Sputnik.

Также, по данным следствия, в этой публикации священнослужители усомнились в возможности существования Украины в качестве суверенного государства отдельно от РФ.

В связи со сложившейся ситуацией Служба безопасности Украины провела экспертизу, текст проанализировали и пришли к выводу, что там содержатся высказывания, которые разжигают межнациональную рознь и ненависть.

Ранее Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на территории страны. 

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