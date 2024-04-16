Памфилова вручила Путину удостоверение президента

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова вручила Владимиру Путину удостоверение президента России. Глава государства поблагодарил ее за работу и отметил важность работы сотрудников ЦИК.

«Спасибо вам большое и всем вашим коллегам в ЦИК и на местах. Работа была сложная, но очень важная для страны, для внутренней стабильности государства. Особенно сегодня», - подчеркнул Путин.

Выборы президента России проходили с 15 по 17 марта 2024 года. По результатам обработки 100% протоколов действующий лидер Владимир Путин одержал на них уверенную победу, набрав 87,28% голосов.

В своем обращении к нации президент поблагодарил россиян за оказанное доверие и пообещал сделать все, чтобы реализовать намеченные масштабные нацпроекты и программы, о которых он говорил в обращении к Федеральному собранию.