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Памфилова вручила Путину удостоверение президента

Владимир Путин поблагодарил главу ЦИК за работу на выборах и отметил их важность.
Ян Брацкий 2024-04-16 13:45:03
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова вручила Владимиру Путину удостоверение президента России. Глава государства поблагодарил ее за работу и отметил важность работы сотрудников ЦИК.

«Спасибо вам большое и всем вашим коллегам в ЦИК и на местах. Работа была сложная, но очень важная для страны, для внутренней стабильности государства. Особенно сегодня», - подчеркнул Путин.

Выборы президента России проходили с 15 по 17 марта 2024 года. По результатам обработки 100% протоколов действующий лидер Владимир Путин одержал на них уверенную победу, набрав 87,28% голосов.

В своем обращении к нации президент поблагодарил россиян за оказанное доверие и пообещал сделать все, чтобы реализовать намеченные масштабные нацпроекты и программы, о которых он говорил в обращении к Федеральному собранию.

#Путин #Выборы #голосование #Кремль #Президент #ЦИК #памфилова
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