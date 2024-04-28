В украинской армии нарастают панические настроения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув важность поддержания упаднических настроений в ВСУ.

«С украинской стороны на фронтах нарастает паника... Это информация прямо из первых рук. Нам сейчас очень важно эту динамику поддержать, очень важно не останавливаться и идти по пути выполнения», - заявил Песков журналисту Павлу Зарубину.

Представитель Кремля отметил, что Запад, который уже очевидно стал участников конфликта, будет тестировать Россию «на слабо» поставками новых вооружений Киеву.

Стоит отметить, что киевский режим ужесточил правила и без того непопулярной на Украине мобилизации. Из-за этого ряды украинских боевиков пополнило большое количество людей, не желающих воевать против России.