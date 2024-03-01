Пленный назвал мобилизацию на Украине дорогой в один конец

Мобилизация на Украине может стать дорогой в один конец, лучше не участвовать в боевых действиях и отсидеть в тюрьме, но сохранить жизнь. Об этом в разговоре с представителями Министерства обороны РФ рассказал пленный украинец Евгений Лебедь.

«Не идите на эту войну. Это может быть дорогой в один конец. В крайнем случае посадят, ну, отсидитесь. Подумайте головой что для вас важнее: жить или умереть здесь?», - заявил он.

Лебедь не хотел участвовать в боевых действиях, был мобилизован против своей воли. Под под угрозой возбуждения уголовного дела за отказ идти воевать пришлось явиться в военкомат. Медкомиссию прошел формально, местные врачи сказали, что Евгений годен.

Однако уже через несколько месяцев у Лебедя начались серьезные проблемы со здоровьем – нестерпимо болела спина, появились трудности с дыханием. Врачи отказывались ему помогать, тогда украинец за собственные средства прошел обследование в частной клинике, где у него выявили позвоночную грыжу и заболевание желудка. На руководство справки не подействовали.

Через какое-то время мужчину отправили на передовую, где каждому из отряда выдали по автомату и четыре рожка с патронами. Лебедь признался, что было страшно, обстреливали украинцев сильно из артиллерии, минометов, танков, коптеры сбрасывали на них гранаты.

«Было очень много убитых и раненых, много дезертиров. Нередко командиры избивали тех, кто не выполнял приказы», - признался пленный.

На позиции Евгений был четыре дня, а на пятый день штурмовой отряд стремительно атаковал украинцев прямо в блиндаже. Мужчина констатировал, что чудом остался в живых. Лебедь отметил высокий профессионализм российских штурмовиков, которые взяли его в плен.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.