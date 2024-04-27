Пять мирных жителей Вознесеновки пострадали при взрыве дрона ВСУ

В селе Вознесеновка Шебекинского округа Белгородской области упал украинский дрон-камикадзе. В результате взрыва были повреждены три гражданских автомобиля. Пять жителей села пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Среди пострадавших - 17-летняя девушка, она получила осколочные ранения спины. Девушку доставили в больницу, ее состояние оценивается как средней степени тяжести. Также с осколочными ранениями были госпитализированы двое мужчин и женщина.

«Еще один пострадавший, который в момент атаки находился вне транспортного средства, с контузией уха самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ и после оказанной помощи был отправлен домой на амбулаторное лечение», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Напомним, что украинские боевики регулярно обстреливают территорию Белгородской области дронами и ракетами - жертвами атак стали около 120 мирных жителей. Из-за опасности губернатор региона распорядился эвакуировать детей области из-под угрозы. Также для борьбы с беспилотниками машины скорой помощи в регионе оборудовали системами радиоэлектронной борьбы.