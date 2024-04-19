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Белгородская область оборудовала скорые системами РЭБ

Водители смогут включать системы радиоэлектронной борьбы во время атак украинских FPV-дронов, чтобы обезопасить свои машины.
Тимур Шерзад Владислав Кустов 2024-04-19 10:28:17
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Скорые Белгородской области, которые ездят в приграничье, оборудовали системами радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщает корреспондент «Звезды» Владислав Кустов. 

Во время опасности атаки FPV-дронов водители смогут включать эти системы, что существенно повысит шансы на спасение машины. 

Корреспондент уточнил, что до конца месяца этими системами будут оснащены 19 карет областной скорой помощи, а затем еще 80 машин. 

Врачи и водители благодарят за это новшество, так как машины скорой помощи очень часто становятся целью для украинских операторов FPV-дронов, которые уже не гнушаются ничем. 

Ранее российские саперы показали, как они расчищают от боеприпасов ВСУ Белгородскую область.

#РЭБ #белгород #наш эксклюзив #Скорая помощь #FPV-дроны
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