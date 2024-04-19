Белгородская область оборудовала скорые системами РЭБ

Скорые Белгородской области, которые ездят в приграничье, оборудовали системами радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщает корреспондент «Звезды» Владислав Кустов.

Во время опасности атаки FPV-дронов водители смогут включать эти системы, что существенно повысит шансы на спасение машины.

Корреспондент уточнил, что до конца месяца этими системами будут оснащены 19 карет областной скорой помощи, а затем еще 80 машин.

Врачи и водители благодарят за это новшество, так как машины скорой помощи очень часто становятся целью для украинских операторов FPV-дронов, которые уже не гнушаются ничем.

Ранее российские саперы показали, как они расчищают от боеприпасов ВСУ Белгородскую область.