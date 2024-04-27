Мирный житель пострадал под Белгородом при атаке пяти FPV-дронов

Украинские боевики атаковали с помощью дронов село Вознесеновка Шебекинского городского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, один из летательных аппаратов атаковал трактор на территории сельхозпредприятия. В результате нападения пострадал мирный житель.

«Мужчина с проникающими осколочными ранениями брюшной полости и проникающим ранением глаза бригадой скорой доставляется в областную клиническую больницу», - сообщил Гладков, добавив, что раненому оказывается медицинская помощь.

Губернатор подчеркнул, что целями FPV-дронов были гражданские объекты и автомобили. Новой информации о пострадавших не поступало.

Белгородская область регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ. Так, 26 апреля боевики предприняли попытку совершить теракт с применением РСЗО «Ольха».