Гладков назвал общее число погибших в Белгородской области от обстрелов ВСУ

За все время проведения специальной военной операции в Белгородской области жертвами обстрелов со стороны украинских боевиков стали 120 человек. Из них - 11 детей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков, его слова приводит RT.

В своем видеообращении глава региона затронул тему выплат жителям населенных пунктов, пострадавших от обстрелов ВСУ.

«В субботу вышло распоряжение правительства РФ о том, что Белгородской области выделено более двух миллиардов рублей на помощь жителям и предприятиям. Выплаты жителям составят 10, 50 и 100 тысяч рублей», - рассказал Гладков.

Он добавил, что единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого члена семьи получат жители с регистрацией в часто обстреливаемых населенных пунктах Грайворонского округа. Всего 24 населенных пункта.

Первого апреля сообщалось, что из региона эвакуировали более 6 тысяч детей, все они находятся в оздоровительных лагерях по всей России. Там они спокойно смогут продолжить учиться. Тогда Вячеслав Гладков указал, что такое решение принято из-за непрекращающихся обстрелов со стороны украинских националистов.