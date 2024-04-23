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Гладков назвал общее число погибших в Белгородской области от обстрелов ВСУ

Губернатор Гладков сообщил о 120 погибших жителях Белгородской области с начала обстрелов ВСУ.
Дарина Криц 2024-04-23 01:09:42
© Фото: Антон Вергун, РИА Новости

За все время проведения специальной военной операции в Белгородской области жертвами обстрелов со стороны украинских боевиков стали 120 человек. Из них - 11 детей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков, его слова приводит RT.

В своем видеообращении глава региона затронул тему выплат жителям населенных пунктов, пострадавших от обстрелов ВСУ.

«В субботу вышло распоряжение правительства РФ о том, что Белгородской области выделено более двух миллиардов рублей на помощь жителям и предприятиям. Выплаты жителям составят 10, 50 и 100 тысяч рублей», - рассказал Гладков.

Он добавил, что единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого члена семьи получат жители с регистрацией в часто обстреливаемых населенных пунктах Грайворонского округа. Всего 24 населенных пункта.

Первого апреля сообщалось, что из региона эвакуировали более 6 тысяч детей, все они находятся в оздоровительных лагерях по всей России. Там они спокойно смогут продолжить учиться. Тогда Вячеслав Гладков указал, что такое решение принято из-за непрекращающихся обстрелов со стороны украинских националистов. 

#в стране и мире #белгородская область #Вячеслав Гладков #обстрелы всу #число погибших
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