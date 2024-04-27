Эксперт Кислов рассказал, как эксперименты властей ОАЭ затопили Дубай

На Объединенные Арабские Эмираты обрушились мощные осадки, которых в пустынной стране не видели уже 75 лет. Страны Персидского залива обычно сталкиваются с засухой, дождя здесь ждут долго и с нетерпением. Однако не в таком объеме, который обрушился на Дубай в середине этого апреля. Мощные ливни затопили улицы города. Дома, автомобили и даже взлетно-посадочная полоса местного аэропорта ушли под воду. Только за один день выпало полторы годовых нормы осадков.

В климатической катастрофе общественность тут же упрекнула руководство Эмиратов, которое в последние годы ведет эксперименты с засевом облаков. Суть этого проекта в усилении количества осадков путем создания искусственных воздушных масс, которые рукотворно насыщают мелкими частицами для конденсации дождевых капель. Однако достоверно не установлено, что именно это спровоцировало мощные осадки.

«Может быть, они подняли воздух или кто-то поднял в воздух всю авиацию, какая была в регионе, и засеивали атмосферу, вызвав это явление. Произошло вторжение холода. И очень быстрые осадки привели к тому, что образовался такой поток. Я видел эти кадры, там верблюдов уносило», - рассказал доктор географических наук Александр Кислов.

При этом ряд других источников утверждает, что накануне наводнения таких операций в Дубае не проводилось. А об ухудшении погоды синоптики предупреждали заранее. Научный сотрудник Австралийского национального университета Рослин Принси в интервью изданию Time и вовсе называет связь между засевом облаков и ударом стихии не больше чем теорией заговора.

«Многие страны этого региона пытаются активно использовать такие технологии. Это и Эмираты, это Израиль, который очень активно в этом плане работает. Эти успехи очень скромные - увеличения происходят на маленькие цифры, но это все равно добавок, рентабельный, иначе бы этих вызовов осадков не проводили», - рассказал Кислов.

Это не первый раз, когда засев облаков обвиняют в стихийных бедствиях по всему миру. Так, этой зимой пользователи соцсетей обвинили чиновников, работающих над пилотной программой по засеву облаков в Калифорнии, в том, что они вызвали ураганы, обрушившиеся на штат. Несмотря на то что технология до этого момента ни разу не использовалась.

Выводы о том, насколько эффективен засев облаков, остаются туманными. Метеорологи Эмиратов заявляют, что подобные операции увеличивают количество осадков в идеальных условиях до 30%. Такой объем не может спровоцировать природные катаклизмы, уверены они. А вот отсутствие дренажной инфраструктуры и водостоков, с которыми в Дубае и других засушливых городах проблемы, чаще всего и приводит к масштабным наводнениям.

Напомним, что в середине апреля на Дубай обрушились ливни и сильный ветер. Из-за непогоды международный аэропорт заявил о невозможности принять рейсы. Непогода привела к остановке работы станции метро и перекрытию ряда дорог. В Дубае и других регионах страны сообщалось о перебоях в водо- и электроснабжении. Улицы города оказались затоплены, из-за чего передвигаться по ним можно только вплавь.