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В Дубае яхты сдувает в море из-за сильных дождей и ветра

Опасные погодные условия сохранятся в ОАЭ до вечера завтрашнего дня, пик активности стихии пришелся на сегодня.
Елизавета Кондрикова 2024-04-16 16:26:38
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Жители Дубая столкнулись с сильнейшим ветром и проливными дождями, местное население призывают оставаться дома. На ролике, снятом «Звездой», видно, как вода поднимается стеной, а пальмы складываются от мощных порывов ветра.

«Наше окно трясется, и кажется, что оно упадет нам на головы. Вода от сильных дождей также проникает через трясущиеся окна», - приводит издание Khaleej Times слова местного жителя.

Также в городе и других районах ОАЭ отмечаются проблемы с водо- и электроснабжением. По словам местных, раньше подобных масштабных перебоев не было. Многие дороги по всей стране оказались затопленными, некоторые были закрыты из-за оползней. Также остановила работу станция дубайского метро.

Уточняется, что в стране введен «оранжевый» уровень опасности, он будет действителен до вечера завтрашнего дня, 17 апреля. Пик непогоды пришелся на сегодня.  

Ранее с подобным страна сталкивалась в марте этого года, из-за мощных дождей автомобили перемещались по заполненным водой дорогам. Были затоплены подземные переходы, водителей просили накрывать тканью транспорт для защиты от непогоды.

#оаэ #Непогода #наш эксклюзив #дубай #ливни
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