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Аэропорт Дубая отменил прибывающие рейсы из-за дождя и ветра

Ранее на территории ОАЭ ввели «красный» уровень погодной опасности, задержки в расписании аэропорта могут сохраняться до завтрашнего утра.
Елизавета Кондрикова 2024-04-16 20:00:02
© Фото: Silas Stein, dpa Globallookpress

Международный аэропорт Дубая временно не принимает прибывающие рейсы из-за мощных ливней и сильных порывов ветра, отправление самолетов работает штатно. Об этом сообщает издание Khaleej Times.

«Аэропорт усердно работает со своими группами реагирования и сервисными партнерами, чтобы восстановить нормальную работу и минимизировать неудобства для наших клиентов», - сказали в пресс-службе аэропорта.

Ранее стало известно об отмене и переносе 45 рейсов, в течение 25 минут работа дубайского аэропорта была полностью остановлена. В аэропорту добавили, что сбои в полетах и задержки в расписании могут сохраняться до утра завтрашнего дня. 

Взлетно-посадочные полосы заполнены водой, воздушные судна плывут, а не едут по полосе. В том числе затопленными оказались дороги, ведущие к воздушной гавани.

Проливные дожди начались в ОАЭ сегодня утром, непогода привела к остановке работы станции метро и перекрытию ряда дорог. В Дубае и других регионах страны сообщалось о перебоях в водо- и электроснабжении. 

#Аэропорт #оаэ #Непогода #дубай #ливни #отмена рейсов
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