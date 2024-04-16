Аэропорт Дубая отменил прибывающие рейсы из-за дождя и ветра

Международный аэропорт Дубая временно не принимает прибывающие рейсы из-за мощных ливней и сильных порывов ветра, отправление самолетов работает штатно. Об этом сообщает издание Khaleej Times.

«Аэропорт усердно работает со своими группами реагирования и сервисными партнерами, чтобы восстановить нормальную работу и минимизировать неудобства для наших клиентов», - сказали в пресс-службе аэропорта.

Ранее стало известно об отмене и переносе 45 рейсов, в течение 25 минут работа дубайского аэропорта была полностью остановлена. В аэропорту добавили, что сбои в полетах и задержки в расписании могут сохраняться до утра завтрашнего дня.

Взлетно-посадочные полосы заполнены водой, воздушные судна плывут, а не едут по полосе. В том числе затопленными оказались дороги, ведущие к воздушной гавани.

Проливные дожди начались в ОАЭ сегодня утром, непогода привела к остановке работы станции метро и перекрытию ряда дорог. В Дубае и других регионах страны сообщалось о перебоях в водо- и электроснабжении.