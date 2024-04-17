Устроивший заплыв по улицам Дубая пловец рассказал о ситуации в городе

Устроивший заплыв по затопленному Дубаю российский пловец и чемпион мира по зимнему плаванию Марк Мордовцев рассказал телеканалу «Звезда» о ситуации в городе, который оказался во власти непогоды. Недавно спортсмен вместе со своей девушкой приехал в Объединенные Арабские Эмираты, чтобы провести там отпуск.

«На улице большие затопления. Трассы многие затоплены, автомобили брошены прямо посреди трасс, которые затоплены больше, чем наполовину. Власти предупредили местных жителей и туристов, чтобы все оставались дома, закрыли окна и никуда не выходили в целях безопасности. Также были отменены многие авиарейсы, потому что аэропорт сильно затопило. Мы целый день сидели дома. Вечером решили выйти на улицу, чтобы перекусить, и обнаружили, что на улице продолжается дождь и затоплены большая часть улиц», - рассказал Марк Мордовцев.

По словам девушки спортсмена, власти ОАЭ не были готовы к сильному дождю, поэтому многое оказалось затоплено.

«Дело в том, что страна находится в пустыне. Городская канализация не предназначена для таких сильных ливней, потому что это крайне редкое явление», - добавил пловец.

Напомним, ранее в ОАЭ начались проливные дожди. Непогода привела к остановке работы станции метро и перекрытию ряда дорог. В Дубае и других регионах страны сообщалось о перебоях в водо- и электроснабжении. Парализована и работа аэропорта.