Хуситы атаковали судно MSC Darwin в Аденском заливе

Недалеко от берегов Йемена в Аденском заливе атаке хуситов подверглось израильское судно MSC Darwin. Об этом, как передает RT, заявил официальный представитель вооруженных сил йеменского шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы) Яхъя Сариа.

Бригадный генерал уточнил, что по принадлежащему Израилю судну ударили ракетами и беспилотными летательными аппаратами. По его словам, операция прошла успешно, всех целей удалось достичь.

Сутками ранее хуситы заявили, что в Аденском заливе провели военную операцию в отношении американского эсминца и корабля MAERSK YORKTOWN, а также израильского судна MSC VERACRUZ с использованием большого количества дронов и ракет, включая противокорабельные. Тогда во время атак они применяли противокорабельные ракеты и беспилотники.

После эскалации арабо-израильского конфликта в октябре 2023 года йеменские мятежники заявляли, что из солидарности с палестинцами не позволят связанным с Израилем судам проходить в водах Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, и будут наносить удары по территории еврейского государства до окончания боевых действий в секторе Газа.

При этом США и Великобритания начали проводить операцию в отношении хуситов. Так, в феврале 2024 года они ударили по лагерю повстанцев в президентском комплексе в Йемене.