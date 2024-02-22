Хуситы заявили об ударе по эсминцу ВМС США и британскому судну

Хуситы провели три военные операции в отношении израильских, британских и американских объектов. Об этом заявил военный представитель правящего на севере Йемена шиитского движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа.

По его словам, баллистическими ракетами и беспилотниками были атакованы цели в порту Эйлат на юге Израиля. Кроме того, ВМС Йемена, используя противокорабельные ракеты, поразили британское коммерческое судно Islander в Аденском заливе Аравийского моря.

Представитель военизированной группировки также сообщил, что был нанесен удар дронами по американскому эсминцу в Красном море.

«Вооруженные силы Йемена упорно выполняют свои религиозные, моральные и гуманитарные обязанности по отношению к палестинскому народу и защищают свой любимый Йемен перед лицом американо-британской агрессии», - заявил Сариа

На прошлой неделе Центральное командование Вооруженных сил США подтвердило атаку хуситов на грузовое судно Star Iris в Красном море. По данным СЕНТКОМ, мятежники-хуситы из движения «Ансар Аллах» выпустили две ракеты по сухогрузу.