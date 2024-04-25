Хуситы заявили о проведенной атаке на американские корабли и эсминец

Хуситы заявили о трех успешно проведенных военных операциях против американских и израильского судов.

Согласно заявлению бригадного генерала и официального представителя вооруженных сил хуситов Яхъи Сариа, они нацеливались на некоторые суда, вероятно участвовавшие в ближневосточном конфликте. Среди них, как отмечается, были эсминец и корабль США.

Сариа заявил, что операции последовали в ответ на американо-британскую агрессию против Йемена и в поддержку Палестины. Его слова цитирует телеканал Al Masirah.

«Военно-морские силы провели операцию в отношении израильского корабля MSC VERACRUZ в Аденском заливе. Там же был атакован американский грузовой корабль MAERSK YORKTOWN, а также американский военный корабль корабельными ракетами», - указали журналисты.

Вместе с этим, хуситы объявили, что военно-воздушные силы атаковали американский эсминец в Аденском заливе при помощи нескольких дронов. Операцию провели, применив военно-морские ракеты и беспилотники. Представитель хуситов подытожил, что операция «успешно достигла своих целей».

В середине марта из-за массированных ударов США и Британии по западу Йемена погибли 11 человек. Уточнялось, что американцы и британцы произвели порядка 17 авиационных ударов по порту Рас-Иса, административному центру и населенным пунктам республики.

После эскалации арабо-израильского конфликта в октябре 2023 года йеменские мятежники заявляли, что из солидарности с палестинцами не позволят связанным с Израилем судам проходить в водах Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, и будут наносить удары по территории еврейского государства до окончания боевых действий в секторе Газа.