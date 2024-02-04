США и Британия ударили по лагерю хуситов в президентском комплексе в Йемене

Американская и британская авиация нанесла удары по лагерю хуситов в президентском комплексе в Сане (столица Йемена). Об этом сообщил телеканал Al Masirah.

Ранее военные Соединенных Штатов обнаружили на территории Йемена шесть противокорабельных ракет хуситов и ударили по ним. Уточняется, что эти ракеты должны были послужить для запуска по кораблям в Красном море.

Военный конфликт в красноморской зоне начался в ноябре 2023 года. Йеменская группировка не раз атаковала гражданские и торговые суда в Красном море и Аденском заливе в знак солидарности с палестинцами. В ответ на это США начали уничтожать объекты хуситов.