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США и Британия ударили по лагерю хуситов в президентском комплексе в Йемене

Ранее ВС США нанесли удары по шести противокорабельным ракетам хуситов.
Анастасия Бобылева 2024-02-04 00:59:01
© Фото: Murad Abdo XinHua Globallookpress

Американская и британская авиация нанесла удары по лагерю хуситов в президентском комплексе в Сане (столица Йемена). Об этом сообщил телеканал Al Masirah.

Ранее военные Соединенных Штатов обнаружили на территории Йемена шесть противокорабельных ракет хуситов и ударили по ним. Уточняется, что эти ракеты должны были послужить для запуска по кораблям в Красном море.

Военный конфликт в красноморской зоне начался в ноябре 2023 года. Йеменская группировка не раз атаковала гражданские и торговые суда в Красном море и Аденском заливе в знак солидарности с палестинцами. В ответ на это США начали уничтожать объекты хуситов.

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