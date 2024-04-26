Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16%

Совет директоров Банка России принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 16% годовых. Об этом говорится на сайте ЦБ.

Сообщается, что на данный момент инфляционное давление ослабло, но осталось высоким. Вопреки февральским прогнозам банка, инфляция будет возвращаться к цели медленнее из-за того, что внутренний спрос продолжает превышать предложение.

«В апреле инфляционные ожидания населения продолжили снижаться. Ценовые ожидания предприятий, напротив, немного выросли после нескольких месяцев снижения», - говорится в сообщении на сайте Центробанка.

Российская экономика в первом квартале этого года продолжила свой рост. ЦБ повысил прогноз по росту ВВП до 2,5-3,5%. Предприятия, согласно опросу, сохранили высокий инвестиционный спрос.

С момента прошлого заседания совета директоров ЦБ денежно-кредитные условия значительно не изменились. Номинальные и реальные процентные ставки продолжают расти. При этом население продолжает наращивать сбережения и потребление за счет возросших доходов.

Следующее заседание совета директоров Центробанка запланировано на 7 июня 2024 года. На нем также будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки.

Напомним, что Банк России установил ключевую ставку в 16% годовых в ходе заседания в декабре, повысив ее на 1% по сравнению в предыдущим значением. После этого состоялись еще два заседания, в ходе которых ставка осталась неизменной.