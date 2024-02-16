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ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых

В сообщении регулятора отмечается, что снизилось инфляционное давление по сравнению с осенним периодом, но все еще остается высоким.
Игнат Далакян 2024-02-16 13:37:01
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Банк России на первом заседании в 2024 году принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых. Об этом говорится в сообщении регулятора.

«Совет директоров Банка России 16 февраля 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых», - сказано в заявлении Банка России.

В сообщении регулятора также говорится, что по сравнению с осенними месяцами инфляционное давление снизилось, однако все еще остается высоким. Отмечается, что внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг.

Центробанк повысил ключевую ставку с 15% до 16% годовых 15 декабря 2023 года решением Совета директоров регулятора. Ожидалось, что такое решение позволит снизить годовую инфляцию до 4-4,5% в текущем году.

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