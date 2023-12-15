Банк России повысил ключевую ставку с 15 до 16 процентов

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Центральный банк Российской Федерации повысил ключевую ставку с 15% до 16% годовых. Соответствующее решение принял совет директоров регулятора в пятницу, 15 декабря.

«Текущее инфляционное давление остается высоким. По итогам 2023 года годовая инфляция ожидается вблизи верхней границы прогнозного диапазона 7,0-7,5%», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ЦБ РФ.

При этом в текущем году рост валового внутреннего продукта (ВВП), по оценке Центробанка России, сложится выше октябрьского прогноза и превысит 3%. Как пояснили в ЦБ, это значит, что отклонение экономики страны вверх от траектории сбалансированного роста во второй половине 2023 года оказалось более значительным, чем регулятор оценивал в октябре.

В Банке России ожидают, что проводимая денежно-кредитная политика позволит снизить годовую инфляцию до 4-4,5% в следующем году. Отмечается, что в дальнейшем данный показатель будет находиться на уровне 4%.

Напомним, цикл повышения ставки Центробанка начался 25 июля. Тогда она была увеличена с 7,5% до 8,5%. До этого ставка оставалась неизменной с 19 сентября 2022 года. Решение об ее изменении было принято в связи с начавшимся в стране ростом инфляции.

После октябрьского повышения ключевой ставки на 200 б. п. (с 13,00% до 15,00% годовых) глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина допускала, что до конца 2023 года может быть еще одно изменение. При этом она отметила, что регулятор начнет снижать ставку в следующем году по мере замедления инфляции.