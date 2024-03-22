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Банк России во второй раз сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых

ЦБ РФ повысил ключевую ставку с 15% в декабре прошлого года.
Сергей Лебедев 2024-03-22 14:26:01
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Сегодня Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых. Об этом говорится в сообщении регулятора. В ЦБ РФ отметили, что текущее инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается высоким.

«Внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг. Жесткость рынка труда вновь усилилась», - говорится в заявлении Банка России.

Напомним, в минувшем феврале на первом заседании в этом году регулятор уже принимал решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых.

Банк России повысил ключевую ставку с 15% в декабре прошлого года. Ожидалось, что это решение позволит снизить годовую инфляцию.

#Банк России #ЦБ РФ #Ключевая ставка #Центробанк
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