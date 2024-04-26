МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Востоковед Геворгян заявила о невозможности поразить ядерные объекты Ирана

По словам эксперта, у Тель-Авива нет вооружения, чтобы поразить расположенные глубоко в скалах иранские ядерные объекты.
Алексей Курильченко 2024-04-26 08:00:50
© Фото: Jerzy Dabrowski, ZUMAPRESS, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Израиль не обладает вооружением, способным поразить ядерные объекты Ирана, расположенные глубоко в скалах, даже на фоне поставок оружия из США. Вашингтон направит Тель-Авиву лишь ракеты для систем «Железный купол» и «Праща Давида», которые были израсходованы при отражении иранских атак. Об этом в эфире программы «Между тем» заявила политолог и востоковед Каринэ Геворгян.

«Израиль расстрелял весь свой запас ракет систем "Железный купол" и "Праща Давида", и его нужно восполнить. Транспорт уже плывет - США собираются предоставить вооружение на 26 миллиардов долларов. Иными словами, Израиль превращают в некую Украину, которая должна воевать до последнего израильтянина... Ядерные объекты Ирана достаточно хорошо защищены, находятся в базальтовых скалах на большой глубине. Тех бомб, которые способны раскурочить эти объекты, у Израиля нет», - заявила Геворгян.

Напомним, что отношения между Ираном и Израилем обострились после того, как Тегеран 14 апреля нанес массированный удар по израильской территории. После атаки стороны конфликта пригрозили друг другу ударами по ядерным объектам. Также стороны продолжили атаковать военные базы друг друга.

Полное интервью с политологом и востоковедом Каринэ Геворгян смотрите в новом выпуске программы «Между тем» на сайте телеканала «Звезда» и в приложении SMART.TV.

#между тем #Израиль #Иран #наш эксклюзив #ядерные объекты #каринэ геворгян
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Ремзаводы
2
Станкостроение. Фильм 1
3
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
4
Военные микротурбины
5
Новый русский Суперджет
6
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
7
КРЭТ. Часть 2
8
КРЭТ. Часть 1
9
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
10
Спецназ Кубы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240425.1049