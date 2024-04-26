Востоковед Геворгян заявила о невозможности поразить ядерные объекты Ирана

Израиль не обладает вооружением, способным поразить ядерные объекты Ирана, расположенные глубоко в скалах, даже на фоне поставок оружия из США. Вашингтон направит Тель-Авиву лишь ракеты для систем «Железный купол» и «Праща Давида», которые были израсходованы при отражении иранских атак. Об этом в эфире программы «Между тем» заявила политолог и востоковед Каринэ Геворгян.

«Израиль расстрелял весь свой запас ракет систем "Железный купол" и "Праща Давида", и его нужно восполнить. Транспорт уже плывет - США собираются предоставить вооружение на 26 миллиардов долларов. Иными словами, Израиль превращают в некую Украину, которая должна воевать до последнего израильтянина... Ядерные объекты Ирана достаточно хорошо защищены, находятся в базальтовых скалах на большой глубине. Тех бомб, которые способны раскурочить эти объекты, у Израиля нет», - заявила Геворгян.

Напомним, что отношения между Ираном и Израилем обострились после того, как Тегеран 14 апреля нанес массированный удар по израильской территории. После атаки стороны конфликта пригрозили друг другу ударами по ядерным объектам. Также стороны продолжили атаковать военные базы друг друга.

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