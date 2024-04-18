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Иран выявил местоположение ядерных объектов Израиля

По словам представителя КСИР, Иран «держит руку на спусковом крючке», готовый ответить зеркально на возможную атаку Израиля.
Елизавета Кондрикова 2024-04-18 18:29:57
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Иран выявил местоположение ядерных центров Израиля и готов ударить по ним, если израильская сторона осуществит атаку, реагируя на иранское нападение в ночь на 14 апреля. Об этом заявил командующий подразделением ядерной защиты и безопасности Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Ахмад Хакталаб.

«Ядерные объекты Израиля выявлены, необходимая информация обо всех целях находится в нашем распоряжении», - приводит агентство Tasnim слова командующего.

По его словам, иранская сторона «держит руку на спусковом крючке», готовая осуществить ответный удар при атаке Израиля, реакция на агрессию обязательно последует, пишет RT. Уничтожение целей планируется с помощью запуска «мощных ракет». 

Напомним, в ночь на 14 апреля Иран выпустил по территории Израиля около 300 беспилотников и ракет. По мнению сенатора Владимира Джабарова, ракеты были старыми, тем самым Тегеран прощупал «Железный купол» Израиля. В реальности страна обладает более новыми разработками. 

#в стране и мире #Израиль #Иран #ксир #атака #ядерные объекты
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