США и Израиль атаковали военную базу в Ираке

Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки нанесли удар по провинции Вавилон к югу от Багдада при помощи беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщают иракский Telegram-канал Sabereen news.

Предположительно, американцы совершили атаку на объекты в Ираке совместно с израильскими ВВС.

«Воздушная атака направлена на военную базу Калсу, в состав которой входят силы иракской армии, федеральной полиции и Сил народной мобилизации (коалиция, состоящая из шиитских, езидских и христианских милиций (ополчений), сражающихся на стороне иракского правительства против ИГИЛ*. - Прим. ред.)», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Отмечается, что в результате обстрела ранения получили восемь бойцов из армии Ирака и отрядов шиитского народного ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби».

* «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.