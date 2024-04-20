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США и Израиль атаковали военную базу в Ираке

ВВС США и Израиля ударили по военной базе Калсу, в состав которой входят силы иракской армии, федеральной полиции и Сил народной мобилизации, сообщает Telegram-канал Sabereen news.
Максим Крюков 2024-04-20 02:07:53
© Фото: SabrenNews22, Telegram © Видео: SabrenNews22, Telegram

Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки нанесли удар по провинции Вавилон к югу от Багдада при помощи беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщают иракский Telegram-канал Sabereen news.

Предположительно, американцы совершили атаку на объекты в Ираке совместно с израильскими ВВС.

«Воздушная атака направлена на военную базу Калсу, в состав которой входят силы иракской армии, федеральной полиции и Сил народной мобилизации (коалиция, состоящая из шиитских, езидских и христианских милиций (ополчений), сражающихся на стороне иракского правительства против ИГИЛ*. - Прим. ред.)», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Отмечается, что в результате обстрела ранения получили восемь бойцов из армии Ирака и отрядов шиитского народного ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби».

* «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

#бпла #сша #Ирак #Израиль #военная база #атака #удар
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