Шри-Ланка планирует вступить в БРИКС+ в ближайшее время

Шри-Ланка планирует вступить в объединение БРИКС+ в ближайшее время. Об этом заявила посол страны в РФ Джанита Лиянаге.

«Обсуждения вчера велись, и действительно есть желание в ближайшем будущем вступить в БРИКС+. Это даст возможность обеспечить безопасность как транспортную, так и продовольственную и многую другую», - заявила посол журналистам РИА Новости.

Дипломат отметила, что вопрос вступления Шри-Ланки в объединение обсуждают две делегации страны на Международной конференции по безопасности в Санкт-Петербурге. Также посол заявила, что страна рассматривает возможность продлить предоставление россиянам бесплатных виз как минимум на месяц.

На данный момент в состав БРИКС+ входят 10 стран - Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. В этом году в объединении председательствует РФ. О своем желании вступить в союз заявляли около 40 стран, недавно о стремлении в БРИКС+ заявляли Венесуэла и Колумбия.