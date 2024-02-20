Мадуро заявил, что Венесуэла скоро присоединится к БРИКС

Венесуэла в ближайшее время присоединится к БРИКС, сообщил президент страны Николас Мадуро в понедельник, 19 февраля.

«Тенденция возникновения нового мира и консолидации БРИКС необратима, и Венесуэла скоро войдет в БРИКС», - сказал Мадуро в эфире телеканала Venezolana de Televisiόn.

Президент также указал на «необратимость» нового мира с БРИКС, который был бы лишен геноцида, войн, интервенций и комплекса превосходства, что было присуще старому «колониальному» строю. По словам венесуэльского главы, такая новая реальность уже существует.

В конце января Николас Мадуро также выразил заинтересованность в визите в Россию в ближайшее время. В частности, планируется, что лидер страны посетит Санкт-Петербург.

Напомним, ранее в МИД РФ также сообщили, что приглашение Аргентины в БРИКС не отозвано, несмотря на отказ президента республики Хавьера Милея от вступления в блок по идеологическим причинам.