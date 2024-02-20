МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Мадуро заявил, что Венесуэла скоро присоединится к БРИКС

По словам венесуэльского президента, консолидация БРИКС необратима на фоне возникновения «нового мира».
Елизавета Кондрикова 2024-02-20 07:23:01
© Фото: Vishal Bhatnagar, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Венесуэла в ближайшее время присоединится к БРИКС, сообщил президент страны Николас Мадуро в понедельник, 19 февраля.

«Тенденция возникновения нового мира и консолидации БРИКС необратима, и Венесуэла скоро войдет в БРИКС», - сказал Мадуро в эфире телеканала Venezolana de Televisiόn.

Президент также указал на «необратимость» нового мира с БРИКС, который был бы лишен геноцида, войн, интервенций и комплекса превосходства, что было присуще старому «колониальному» строю. По словам венесуэльского главы, такая новая реальность уже существует.

В конце января Николас Мадуро также выразил заинтересованность в визите в Россию в ближайшее время. В частности, планируется, что лидер страны посетит Санкт-Петербург.

Напомним, ранее в МИД РФ также сообщили, что приглашение Аргентины в БРИКС не отозвано, несмотря на отказ президента республики Хавьера Милея от вступления в блок по идеологическим причинам.

#венесуэла #Николас Мадуро #Новый мир #южная америка #брикс
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 