Саудовская Аравия стала официальным членом БРИКС

В Саудовской Аравии сообщили об официальном входе королевства в международное объединение БРИКС. Об этом сообщило радио Sputnik со ссылкой на государственное телевидение Саудовской Аравии.

«Саудовская Аравия официально присоединилась к БРИКС», - передает радио Sputnik.

С этого года членами БРИКС также стали Иран, ОАЭ, Египет и Эфиопия. Таким образом блок сегодня насчитывает 10 стран.

Стать полноправным членом БРИКС было предложено также Аргентине, однако после прихода к власти нового лидера страны Хавьера Милея, страна выслала письменное уведомление о решении отказаться от вступления в БРИКС. Министр иностранных дел Аргентины Диана Мондино назвала это решение не только практическим, но и идеологическим.

Решение Аргентины об отказе присоединения к БРИКС прокомментировал президент Венесуэлы Николас Мадуро. Как передал Sputnik, лидер Венесуэлы назвал глупостью решение Милея и счел, что таким образом новый лидер Аргентины действует против своей страны.