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Колумбия заявила о желании стать полноправным членом БРИКС

Президент Бразилии приветствовал данную инициативу и пообещал продвигать кандидатуру Колумбии.
Максим Крюков 2024-04-18 05:44:07
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Президент Колумбии Густаво Петро на встрече со своим бразильским коллегой Лулой да Силвой заявил о желании Боготы как можно скорее присоединиться к БРИКС в качестве полноправного члена.

«Президент Петро выразил заинтересованность Колумбии в скорейшем вступлении в БРИКС в качестве полноправного члена», - передает сообщение Министерства иностранных дел Бразилии RT.

Отмечается, что бразильский лидер приветствовал данную инициативу и дал обещание продвигать кандидатуру Колумбии.

Напомним, в настоящее время в состав БРИКС входит 9 стран: Бразилия, Российская Федерация, Индия, Китайская Народная Республика, Южно-Африканская Республика, Египет, Эфиопия, Иран и Объединенные Арабские Эмираты.

С 1 января этого года роль председателя объединения перешла России. Президент Владимир Путин отметил, что БРИКС притягивает все больше сторонников и единомышленников - государств, которые разделяют принципиальные установки, лежащие в основе его деятельности.

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