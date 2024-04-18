Колумбия заявила о желании стать полноправным членом БРИКС

Президент Колумбии Густаво Петро на встрече со своим бразильским коллегой Лулой да Силвой заявил о желании Боготы как можно скорее присоединиться к БРИКС в качестве полноправного члена.

«Президент Петро выразил заинтересованность Колумбии в скорейшем вступлении в БРИКС в качестве полноправного члена», - передает сообщение Министерства иностранных дел Бразилии RT.

Отмечается, что бразильский лидер приветствовал данную инициативу и дал обещание продвигать кандидатуру Колумбии.

Напомним, в настоящее время в состав БРИКС входит 9 стран: Бразилия, Российская Федерация, Индия, Китайская Народная Республика, Южно-Африканская Республика, Египет, Эфиопия, Иран и Объединенные Арабские Эмираты.

С 1 января этого года роль председателя объединения перешла России. Президент Владимир Путин отметил, что БРИКС притягивает все больше сторонников и единомышленников - государств, которые разделяют принципиальные установки, лежащие в основе его деятельности.