В Москве простились с военкором Семеном Ереминым

В Москве прошла церемония прощания с военным корреспондентом «Известий» Семеном Ереминым. Проститься с журналистом пришли сотни людей, в том числе его родные и коллеги. Еремину было 42 года, у него остались две дочки. После прощания военкор будет похоронен на Троекуровском кладбище.

«Это общая боль. Боевой товарищ, хороший друг, так уходит в 42 года. Это очень страшно, это большая трагедия. Мы все знаем, за что он погиб - он погиб за правду. За то, чтобы люди знали, что действительно происходит в зоне СВО, знали о зверствах националистов», - рассказал коллега Еремина, военный корреспондент Олег Шишкин.

Еремин погиб в зоне специальной военной операции 19 апреля. Трагедия произошла во время съемок репортажа в Запорожской области - репортер получил смертельное ранение в результате удара украинским FPV-дроном. Организация Объединенных Наций призвала расследовать гибель военкора. Президент России Владимир Путин наградил Еремина орденом Мужества посмертно.