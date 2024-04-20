В ООН заявили о необходимости расследовать убийство военкора Еремина

Организация Объединенных Наций выступает против убийства журналистов. Об этом сообщил заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак. По его словам, все подобные случаи должны быть полностью расследованы.

«Мы против убийств всех журналистов и считаем, что они должны быть полностью расследованы», - цитирует РИА Новости слова Фархана Хака.

Напомним, ранее стало известно, что в зоне специальной операции погиб военкор «Известий» Семен Еремин. Трагедия произошла во время съемок репортажа в Запорожской области.

Военный корреспондент получил смертельное ранение в результате атаки FPV-дрона. Семену Еремину было 42 года.