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Путин наградил военкора Еремина орденом Мужества посмертно

Еремин погиб 19 апреля в зоне СВО в результате удара украинским дроном.
Алексей Курильченко 2024-04-23 10:46:59
© Фото: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества посмертно военного корреспондента «Известий» Семена Еремина. Указ опубликован на сайте правовой информации.

В документе указано, что Еремин награжден за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга.

Еремин погиб во время работы в зоне специальной военной операции 19 апреля. Трагедия произошла во время съемок репортажа в Запорожской области - репортер получил смертельное ранение в результате удара украинских боевиков FPV-дроном. Организация Объединенных Наций призвала расследовать гибель военкора и заявила, что выступает против убийства журналистов.

#Владимир Путин #Орден мужества #сергей еремин
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