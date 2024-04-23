Путин наградил военкора Еремина орденом Мужества посмертно

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества посмертно военного корреспондента «Известий» Семена Еремина. Указ опубликован на сайте правовой информации.

В документе указано, что Еремин награжден за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга.

Еремин погиб во время работы в зоне специальной военной операции 19 апреля. Трагедия произошла во время съемок репортажа в Запорожской области - репортер получил смертельное ранение в результате удара украинских боевиков FPV-дроном. Организация Объединенных Наций призвала расследовать гибель военкора и заявила, что выступает против убийства журналистов.