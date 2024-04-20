Военкор Еремин получил смертельное ранение после атаки FPV-дрона

Военный корреспондент «Известий» Семен Еремин погиб в результате удара украинских боевиков FPV-дроном. Журналист получил смертельное ранение после сброса боеприпаса с БПЛА.

«Еремин погиб в результате атаки FPV-дрона - после второго сброса с беспилотника военкор получил ранения, от которых впоследствии скончался», - говорится в сообщении «Известий».

Отмечается, что журналист погиб во время съемок сюжета в Запорожской области. Ему было 42 года.

Ранее корреспондент телеканала «Звезда» Роман Закурдаев рассказал, как работал с Ереминым в зоне спецоперации. По его словам, журналист «Известий» имел огромный опыт работы в зоне военных конфликтов. Он также отметил, что Еремин был очень отзывчивым человеком и настоящим профессионалом своего дела.