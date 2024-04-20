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Военкор Еремин получил смертельное ранение после атаки FPV-дрона

Журналист «Известий» Семен Еремин погиб во время съемок репортажа в Запорожской области, ему было 42 года.
Максим Крюков 2024-04-20 01:02:03
© Фото: ТРК «Звезда»

Военный корреспондент «Известий» Семен Еремин погиб в результате удара украинских боевиков FPV-дроном. Журналист получил смертельное ранение после сброса боеприпаса с БПЛА.

«Еремин погиб в результате атаки FPV-дрона - после второго сброса с беспилотника военкор получил ранения, от которых впоследствии скончался», - говорится в сообщении «Известий».

Отмечается, что журналист погиб во время съемок сюжета в Запорожской области. Ему было 42 года.

Ранее корреспондент телеканала «Звезда» Роман Закурдаев рассказал, как работал с Ереминым в зоне спецоперации. По его словам, журналист «Известий» имел огромный опыт работы в зоне военных конфликтов. Он также отметил, что Еремин был очень отзывчивым человеком и настоящим профессионалом своего дела.

#атака #гибель #военкор #СВО #FPV-дрон #смертельное ранение #Семен Еремин
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