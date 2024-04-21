Выделение Киеву нового пакета помощи приведет к большей краже денежных средств, оружия и отправке украинцев «в мясорубку». Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский.

«Вот что происходит, когда глава государства не заботится о своем народе и продает свою страну. Здесь нечего праздновать. Частная военная компания "Украина", она же "Антироссия", проработает еще немного, больше денег будет прикарманено, больше украдено оружия, и десятки тысяч украинцев отправятся в мясорубку», - написал он на своей странице в социальной сети X.

Российский дипломат также отметил, что «бесславный конец киевского режима неизбежен», несмотря на попытки Вашингтона и НАТО сохранить его.

Ранее американский миллиардер Дэвид Сакс заявил, что новый пакет помощи Украине в размере 61 млрд долларов не спасает Киев от краха. Он отметил, что Штаты могут напечатать больше денег, однако им не удастся «напечатать» больше артиллерийских снарядов и ракет для средств противовоздушной обороны. Свое мнение по поводу одобренного Палатой представителей США законопроекта также высказал Илон Маск. По словам предпринимателя, его беспокоит отсутствие стратегии выхода.