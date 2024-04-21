Маск прокомментировал одобрение в Конгрессе помощи Киеву

Американский бизнесмен, гендиректор компаний SpaceX и Tesla Илон Маск отреагировал на принятие Палатой представителей США законопроекта о выделении нового пакета помощи Киеву в размере 61 млрд долларов.

«Меня больше всего беспокоит то, что нет стратегии выхода, а есть только вечная война, в которой молодежь гибнет в окопах от артиллерийских обстрелов или от пулеметных очередей, прорываясь через минные поля», - написал он в ответ на публикацию миллиардера Дэвида Сакса в соцсети X, который заявил, что выделенной помощи хватит ровно на половину летнего контрнаступления ВСУ, которое по итогу провалилось.

Между тем, Сакс также написал, что его удивляет тот факт, что поддерживающих выделение американских денег и размахивающих при этом флагами Украины называют патриотами, а тех, кто выступает за решение внутренних проблем, причисляют к агентами иностранного влияния. Маск в свою очередь ответил, что это «безумие».

Ранее Дэвид Сакс заявил, что новый законопроект о финансировании Киева, который приняла нижняя палата Конгресса США, не спасет Украину от краха. По его словам, Вашингтон может напечатать больше денег, однако у него не получится «напечатать больше артиллерийских снарядов и ракет ПВО».