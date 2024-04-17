Байден подпишет отдельные законопроекты о помощи Украине и Израилю

Президент США Джо Байден поддержал законопроекты Палаты представителей о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню, следует из его заявления, опубликованного на сайте Белого дома.

«Я решительно поддерживаю этот пакет, направленный на оказание критически важной поддержки Израилю и Украине, предоставление крайне необходимой гуманитарной помощи палестинцам в Газе и укрепление безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе», - говорится в заявлении.

Байден готов подписать отдельные законопроекты в случае их одобрения Конгрессом США. В заявлении говорится, что Израиль сталкивается с «беспрецедентными атаками со стороны Ирана, а Украина - с продолжающимися бомбардировками со стороны России, которые резко усилились в последний месяц».

«Палата представителей должна принять пакет на этой неделе и Сенат должен быстро последовать ее примеру. Я немедленно подпишу эти законы, чтобы послать сигнал миру: мы поддерживаем наших друзей и не позволим Ирану или России добиться успеха», - заявил Байден.

Новый законопроект о помощи США Украине предусматривает поставки ATACMS, выделение Киеву $61 млрд, из которых $23 млрд должно быть направлено на восполнение американских арсеналов. Предполагается, что Киеву придется возвращать выделенные Вашингтоном деньги.

Законопроект о помощи США Израилю предусматривает выделение $26 млрд.