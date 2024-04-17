Новый законопроект о помощи США Украине предполагает поставки ATACMS

Новый законопроект о выделении США финансовой помощи Украине предусматривает выделение Киеву $61 млрд. Около $23 млрд от этой суммы должно быть направлено на восполнение американских арсеналов, сообщает ТАСС. Документ представлен в Палате представителей Конгресса.

Предполагается, что эта помощь не будет безвозвратной. Президент США должен договориться с Украиной о возмещении Киевом экономической помощи, говорится в законопроекте.

Закон обяжет Госдепартамент и Пентагон в течение 45 дней после его принятия предоставить стратегию поддержки Киева Соединенными Штатами.

Законопроект предписывает Байдену передать Киеву тактические ракеты ATACMS.

Ранее сообщалось, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон рассчитывает вынести законопроект на голосование в субботу, 20 апреля.