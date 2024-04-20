Байкеры приехали к суду, где ожидается арест родственников Аббасова

Байкеры приехали к Замоскворецкому суду, где сегодня огласят меру пресечения по делу об убийстве москвича Кирилла Ковалева в московском районе Люблино, сообщил корреспондент «Звезды». Следствие намерено ходатайствовать об аресте дяди и брата подозреваемого в убийстве 21 летнего Шахина Аббасова.

«Вполне возможно, что неравнодушные люди приедут сюда, чтобы взглянуть в лицо виновникам произошедшего», - рассказал дорожный капитан сообщества «Мотомосква» Денис Гайдук.

В суд поступили материалы об избрании меры пресечения в отношении дяди Аббасова - Аббасова Бахтияра Иса Оглы и брата Аббасова Низами Иса Оглы, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.

Замоскворецкий суд отложил до 22 апреля решение вопроса об аресте дяди Аббасова, сообщает ТАСС.

Эти люди проходят соучастниками по уголовному делу об убийстве, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений.

Шахина Аббасова и двоих его подельников нашли накануне в Ростовской области. Ранее задержали его отца и друга, им пока не избрана мера пресечения.

Конфликт из-за припаркованной у подъезда на тротуаре иномарки произошел вечером 17 апреля. 24-летний Кирилл Ковалев приехал на улицу Краснодарскую к своей невесте и сделал замечание предполагаемым владельцам этой машины.

Ковалева ударили ножом, он умер в больнице. В квартире подозреваемого Шахина Аббасова нашли и изъяли крупную сумму денег в рублях и долларах. В России он находился нелегально.