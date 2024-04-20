МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Байкеры приехали к суду, где ожидается арест родственников Аббасова

В суд поступили материалы об избрании меры пресечения в отношении дяди главного подозреваемого и его брата.
Владимир Рубанов 2024-04-20 19:27:59
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Байкеры приехали к Замоскворецкому суду, где сегодня огласят меру пресечения по делу об убийстве москвича Кирилла Ковалева в московском районе Люблино, сообщил корреспондент «Звезды». Следствие намерено ходатайствовать об аресте дяди и брата подозреваемого в убийстве 21 летнего Шахина Аббасова.

«Вполне возможно, что неравнодушные люди приедут сюда, чтобы взглянуть в лицо виновникам произошедшего», - рассказал дорожный капитан сообщества «Мотомосква» Денис Гайдук.

В суд поступили материалы об избрании меры пресечения в отношении дяди Аббасова - Аббасова Бахтияра Иса Оглы и брата Аббасова Низами Иса Оглы, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.

Замоскворецкий суд отложил до 22 апреля решение вопроса об аресте дяди Аббасова, сообщает ТАСС.

Эти люди проходят соучастниками по уголовному делу об убийстве, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений.

Шахина Аббасова и двоих его подельников нашли накануне в Ростовской области. Ранее задержали его отца и друга, им пока не избрана мера пресечения.

Конфликт из-за припаркованной у подъезда на тротуаре иномарки произошел вечером 17 апреля. 24-летний Кирилл Ковалев приехал на улицу Краснодарскую к своей невесте и сделал замечание предполагаемым владельцам этой машины.

Ковалева ударили ножом, он умер в больнице. В квартире подозреваемого Шахина Аббасова нашли и изъяли крупную сумму денег в рублях и долларах. В России он находился нелегально.

#Москва #убийство #замоскворецкий суд #следствие #мера пресечения #байкеры #люблино #Кирилл Ковалев #Шахин Аббасов
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Станкостроение. Фильм 1
2
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
3
Военные микротурбины
4
Новый русский Суперджет
5
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
6
КРЭТ. Часть 2
7
КРЭТ. Часть 1
8
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
9
Спецназ Кубы
10
Новая колесная артиллерия. Часть 2. «Флокс»
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240418.1002