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Задержан подозреваемый в убийстве мотоциклиста в Москве

В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ян Брацкий 2024-04-19 14:11:08
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В Ростовской области задержан подозреваемый в убийстве мотоциклиста в Москве и двое его предполагаемых соучастников. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ. Ожидается, что в ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

Резонансное убийство произошло в минувшую среду в районе Люблино. Подозреваемый припарковал автомобиль вплотную к подъезду, чем вызвал недовольство местного жителя. Он сделал водителю замечание, из-за чего произошел конфликт. В ходе драки москвич получил несколько ударов ножом. Несмотря на госпитализацию, он скончался.

Следствие квалифицировало дело по статье «Убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений». Предполагаемого фигуранта и его сообщников объявляли в федеральный розыск. До этого в его квартире нашли крупную сумму в рублях и долларах.

#полиция #Задержание #СК РФ #Прокуратура
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