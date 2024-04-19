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Из квартиры вероятного убийцы мотоциклиста вынесли мешки с наличными

Ранее в квартире 21-летнего Шахина Аббасова обнаружили в общей сложности 72 миллиона рублей в виде наличных, сам предполагаемый преступник был задержан сегодня в Ростовской области.
Елизавета Кондрикова 2024-04-19 16:31:49
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Полиция вынесла наличные, обнаруженные в ходе ночных обысков в квартире предполагаемого убийцы 24-летнего мотоциклиста, деньги вынесли мешками и погрузили в автомобиль.

На кадрах корреспондента «Звезды» также видно, что из квартиры вывели отца подозреваемого, которого туда привезли ранее. О точных действиях с отцом не сообщается. Вместе с ним следователи задержали друга возможного убийцы, сам он был обнаружен в Ростовской области сегодня днем. 

Напомним, утром стало известно, что полиция обнаружила в общей сложности 72 миллиона рублей в квартире 21-летнего Шахина Аббасова. Он обвиняется в убийстве молодого человека, который сделал ему замечание из-за неправильной парковки.  

#убийство #полиция #деньги #наш эксклюзив #люблино
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