Из квартиры вероятного убийцы мотоциклиста вынесли мешки с наличными

Полиция вынесла наличные, обнаруженные в ходе ночных обысков в квартире предполагаемого убийцы 24-летнего мотоциклиста, деньги вынесли мешками и погрузили в автомобиль.

На кадрах корреспондента «Звезды» также видно, что из квартиры вывели отца подозреваемого, которого туда привезли ранее. О точных действиях с отцом не сообщается. Вместе с ним следователи задержали друга возможного убийцы, сам он был обнаружен в Ростовской области сегодня днем.

Напомним, утром стало известно, что полиция обнаружила в общей сложности 72 миллиона рублей в квартире 21-летнего Шахина Аббасова. Он обвиняется в убийстве молодого человека, который сделал ему замечание из-за неправильной парковки.