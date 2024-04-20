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СК России установит всех причастных к гибели военкора Еремина

Журналист «Известий» погиб во время съемок репортажа от удара украинских боевиков FPV-дроном.
Ирина Егорова 2024-04-20 14:27:41
© Фото: «Известия»

Следователи установят всех причастных к гибели военного корреспондента МИЦ «Известия» Семена Еремина в результате атаки ВСУ на Запорожском направлении, заявила пресс-служба СК РФ.

«Следователи примут все возможные меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности лиц причастных к убийству журналиста», - передает сообщение ведомства RT.

По данным ведомства, атака со стороны ВСУ была прицельной и целенаправленной. Убийство Еремина осудила также Организация Объединенных Наций и выступило за расследование инцидента.

В Следкоме назвали корреспондента настоящим героем, мужественно и отважно исполнявшего свой долг на благо Отечества и выразили соболезнования родным, близким и коллегам Еремина.

«В его многочисленных репортажах зафиксированы последствия преступлений украинских националистов против мирных граждан. Семен Еремин не раз рисковал жизнью, исполняя профессиональный долг, и всегда приходил на помощь тем, кто оказался в беде», - говорится в сообщении.

Семен Еремин погиб 20 апреля во время съемок очередного репортажа в Запорожской области в результате атаки украинского FPV-дрона. Журналист получил смертельное ранение. Ему было 42 года. Семен Еремин работал в зоне спецоперации с ее начала в феврале 2022 года. Последний его репортаж вышел два дня назад. Журналист был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

#расследование #убийство #журналист #СК РФ #Известия #военный корреспондент #Семен Еремин
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