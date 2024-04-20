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Захарова назвала гибель военкора Еремина охотой ВСУ на журналистов

В российском внешнеполитическом ведомстве выразили соболезнования родным и близким погибшего военкора Семена Еремина.
Ян Брацкий 2024-04-20 12:02:36
© Фото: «Известия»

Хладнокровное и целенаправленное убийство военкора «Известий» Семена Еремина является подтверждением террористической сущности киевского режима. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Расцениваем это... как охоту на российских представителей масс-медиа, военкоров, общественных деятелей, которые своими репортажами, комментариями и публикациями раскрывают мировому сообществу правду, представляют неоспоримые факты о преступлениях боевиков киевского режима», - заявила Захарова.

Именно Семен Еремин обнародовал доказательства того, что российские корреспонденты в зоне спецоперации были объявлены ВСУ приоритетными целями для уничтожения, отметила Захарова. Поэтому расправу над ним нельзя рассматривать иначе как акт мести за честное выполнение журналистского долга.

Российский МИД требует от профильных международных организаций решительно осудить жестокое убийство журналиста. Их молчание киевский режим воспринимает в качестве карт-бланша на новые террористические атаки.

«В деле обеспечения прав СМИ и безопасных условий для их профессиональной деятельности "двойные стандарты" категорически неприемлемы», - считает официальный представитель МИД РФ.

Семен Еремин работал в зоне спецоперации с ее начала в феврале 2022 года. Последний его репортаж вышел два дня назад. Еремину было 42 года. 

#в стране и мире #Захарова #ВСУ #МИД России #военкор #FPV-дрон #Семен Еремин
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