США заявили, что не поддерживали атаку Израиля по Ирану

Власти США не поддерживали ответный удар Армии обороны Израиля по объектам в Иране. Об этом заявили в администрации Белого дома.

«Мы не одобрили ответные меры», - цитирует сообщение телеканал CNN.

При этом неназванный чиновник сообщил, что Тель-Авив накануне уведомил Вашингтон о планах предпринять ответные меры против Исламской Республики.

Израиль начал ракетную атаку на Иран минувшей ночью. По данным АВС, поражен один объект в 340 километрах к югу от Тегерана. Как сообщалось ранее, иранские ПВО работают в провинции Исфахан, где были слышны взрывы. Сообщается, что ядерные объекты Исламской Республики в безопасности.