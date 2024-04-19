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США заявили, что не поддерживали атаку Израиля по Ирану

Накануне Израиль уведомил США о планах предпринять ответные меры против Исламской Республики.
Ян Брацкий 2024-04-19 07:12:38
© Фото: af.mil

Власти США не поддерживали ответный удар Армии обороны Израиля по объектам в Иране. Об этом заявили в администрации Белого дома.

«Мы не одобрили ответные меры», - цитирует сообщение телеканал CNN.

При этом неназванный чиновник сообщил, что Тель-Авив накануне уведомил Вашингтон о планах предпринять ответные меры против Исламской Республики.

Израиль начал ракетную атаку на Иран минувшей ночью. По данным АВС, поражен один объект в 340 километрах к югу от Тегерана. Как сообщалось ранее, иранские ПВО работают в провинции Исфахан, где были слышны взрывы. Сообщается, что ядерные объекты Исламской Республики в безопасности.

#сша #Израиль #Белый дом #Иран #ЦАХАЛ
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