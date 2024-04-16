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США заявили Израилю, что не будут помогать при ответном ударе по Ирану

Вашингтон ясно дал понять, что не намерен участвовать в наступательных военных операциях Израиля против Ирана.
Максим Крюков 2024-04-16 05:19:48
© Фото: Michal Fludra ZUMAPRESS.com Global Look Press

Вашингтон в частном порядке уведомил Тель-Авив, что если он примет решение о нанесении ответного удара по Ирану, то «будет делать это в одиночку». Об этом сообщил американский телеканал АВС News со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.

«Это необычное послание для близкого союзника, который на протяжении десятилетий получал от США больше военной помощи, чем любая другая страна в мире, и чьи отношения с Америкой часто называют "железными"», - говорится в сообщении.

Отмечается, что администрация Джо Байдена ясно дала понять, что Соединенные Штаты не будут участвовать в наступательных военных операциях Израиля против Ирана, опасаясь более широкой войны на Ближнем Востоке.

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби в свою очередь отметил, что Вашингтон не хочет видеть дальнейшей эскалации конфликта в регионе.

«Это решение должен принять Израиль - будут ли они реагировать на то, что Иран сделал в субботу, и каким образом. И мы собираемся оставить это на их усмотрение», - сказал Кирби журналистам на брифинге.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил ситуацию в ближневосточном регионе с главами МИД Египта, Иордании, Саудовской Аравии и Турции. Он подчеркнул, что необходимо избежать дальнейшей эскалации конфликта и продолжать координировать дипломатические усилия.

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