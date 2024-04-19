В иранском Исфахане прогремели три взрыва и работает ПВО

Три взрыва прозвучали недалеко от военной базы в иранской провинции Исфахан, сообщило агентство Fars.

«ПРО среагировала на объект, которым, предположительно, является небольшой беспилотник», - пишет агентство.

Возможной целью удара была армейская радиолокационная станция. В результате, в некоторых офисных зданиях взрывной волной выбило окна. В иранской провинции Исфахан находятся ядерные объекты. По заверениям агентства Tasnim, сейчас они в полной безопасности.

Накануне Израиль уведомил США о намерении нанести удар по Ирану в ближайшие 24-48 часов в ответ на недавнюю атаку Тегерана. Очередной виток эскалации между Ираном и Израилем произошел вечером 13 апреля, когда Тегеран запустил в сторону Тель-Авива порядка 300 беспилотников и ракет в ответ на «многочисленные преступления», в том числе атаку на иранское посольство в Дамаске. Армия обороны Израиля и союзники сбили 99% всех ракет и дронов. По сообщениям израильской стороны, незначительный ущерб в той атаке был нанесен авиабазе Невати.