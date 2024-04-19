В нескольких провинциях Ирана работают средства ПВО

Средства противовоздушной обороны работают в нескольких провинциях Ирана. Об этом сообщает IRNA.

По информации репортера информагентства исламской республики, в небе над городом Тебриз, который расположен в 626 километрах к северо-западу от Тегерана, система ПВО перехватила «подозрительный объект».

«Взрыва в Тебризе не было, и в городе по-прежнему царит полный мир», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале IRNA.

Источник также уточняет, что в настоящее время была приостановлена работа аэропортов Тегерана, Исфахана и Шираза.

Ранее Reuters со ссылкой на иранские СМИ написало, что в районе воздушной гавани в Исфахане произошли взрывы. Телеканал CNN, ссылаясь на американского чиновника, сообщает, что Израиль не намерен атаковать ядерные объекты в Иране.