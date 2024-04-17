Сенатор Джабаров: Иран прощупал «Железный купол» старыми ракетами

В ходе удара по Израилю Иран показал старые ракеты, чтобы прощупать систему противоракетной обороны «Железный купол», Тегеран обладает более новые разработками. Такое мнение высказал первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор Владимир Джабаров в эфире программы «Между тем» на телеканале «Звезда».

«А что показал Иран? Он показал какие-то старые ракеты, которые он использовал в основном для того, чтобы прощупать "Железный купол" Израиля, посмотреть систему ПВО. И даже использование каких-то гиперзвуковых ракет говорит о то, что это не самые новейшие разработки. У Ирана, наверняка, есть более новые разработки. Конечно, это не наш гиперзвук. У них совершенно другого, более низкого качества ракеты. Но тем не менее это огромная территория, где можно спрятать все эти установки. У Израиля такой возможности нет», - сказал он.

По мнению сенатора, сейчас очень важно, чтобы конфликт в ближневосточном регионе не разгорался, противоборствующим сторонам необходимо забыть про амбиции и сесть за стол переговоров. Джабаров добавил, что методы России в данной ситуации должны быть сугубо дипломатическими с использованием рычагов Совета Безопасности ООН и различных мирных конференций.

«Москва постарается даже войти в какие-то договоренности с Соединенными Штатами Америки, чтобы вместе приглушить ситуацию на Ближнем Востоке», - отметил собеседник телеканала.

Кроме того, зампред Комитета СФ по международным делам назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху единственным человеком, который не заинтересован в затухании конфликта. Он упомянул мнения израильских экспертов, которые считают, что глава кабмина еврейского государства «специально разжигает огонь, чтобы до него не добрались».

Между тем, в эфире программы «Между тем» Владимир Джабаров также заявил, что у США нет свободных денег для поставок вооружения Киеву. По его мнению, Вашингтон сделает упор на оказании помощи Израилю, который потратил значительные ресурсы при отражении атаки Ирана.