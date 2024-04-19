Израиль выпустил три ракеты по радиолокатору в Иране

Израиль выпустил три ракеты с истребителя во время сегодняшней утренней атаки по военному объекту в Иране, сообщает ABC News со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

«Три ракеты были выпущены с израильских истребителей за пределами Ирана в ходе очень ограниченного удара в пятницу утром», - говорится в публикации.

По данным источника телеканала, задачей Тель-Авива было напугать Тегеран, послать сигнал о том, что страна обладает возможностями нанести удар по Ирану. При этом в Израиле не хотят эскалации конфликта.

Напомним, сегодня утром сообщалось о трех взрывах недалеко от военной базы в иранской провинции Исфахан, возможной целью удара была армейская радиолокационная станция. Уточняется, что на территории провинции также расположены ядерные объекты.

При этом в Белом доме заявили, что Израиль не получил одобрения властей США на ответный удар по иранской стороне.