Иран запустил семь гиперзвуковых ракет по Израилю при ночной атаке

Вооруженные силы Ирана выпустили семь гиперзвуковых ракет в ходе атаки по Израилю. Об этом сообщил иранский телеканал Press TV.

«По меньшей мере 7 гиперзвуковых ракет, запущенных из Ирана в ответ на израильскую агрессию, поразили авиабазу Неватим», - говорится в сообщении ТВ.

Также отмечается, что ни одна иранская гиперзвуковая ракета не была перехвачена израильскими средствами противовоздушной обороны.

Ранее газета The New York Times писала, что за прошедшую ночь Тегеран запустил в сторону Израиля более 300 ракет и беспилотников. По данным американского издания, Иран атаковал 185 БПЛА, 36 крылатыми ракетами, а также 110 ракетами класса «земля-земля». Министерство иностранных дел России призвало стороны конфликта к сдержанности на фоне эскалации на Ближнем Востоке.