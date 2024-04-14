МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Иран запустил семь гиперзвуковых ракет по Израилю при ночной атаке

Ни одна из запущенных иранскими ВС гиперзвуковых ракет не была перехвачена силами ПВО Израиля.
Игнат Далакян 2024-04-14 17:11:54
© Фото: Iranian Army Office, Keystone Press Agency, Globallookpress

Вооруженные силы Ирана выпустили семь гиперзвуковых ракет в ходе атаки по Израилю. Об этом сообщил иранский телеканал Press TV.

«По меньшей мере 7 гиперзвуковых ракет, запущенных из Ирана в ответ на израильскую агрессию, поразили авиабазу Неватим», - говорится в сообщении ТВ.

Также отмечается, что ни одна иранская гиперзвуковая ракета не была перехвачена израильскими средствами противовоздушной обороны.

Ранее газета The New York Times писала, что за прошедшую ночь Тегеран запустил в сторону Израиля более 300 ракет и беспилотников. По данным американского издания, Иран атаковал 185 БПЛА, 36 крылатыми ракетами, а также 110 ракетами класса «земля-земля». Министерство иностранных дел России призвало стороны конфликта к сдержанности на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

#в стране и мире #Ближний Восток #Израиль #Иран #атака
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Станкостроение. Фильм 1
2
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
3
Военные микротурбины
4
Новый русский Суперджет
5
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240410.0717